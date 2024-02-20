Белорусский футболист, который застрял на Мальдивах без денег, снова вернулся в эту страну 20.02.2024, 9:53

Иван Верас будет играть за команду «Виктори».

Нападающий Иван Верас вновь оказался в чемпионате Мальдив по футболу. Он был заявлен за команду «Виктори» во втором дивизионе, заметил портал betnews.by.

«Виктори» пробилась в элитный дивизион, заняв второе место. В 5 матчах Верас забил 4 гола и отдал результативную передачу. Пока не ясно, останется ли нападающий в клубе.

Это уже не первое появление Ивана на Мальдивах. В 2022 году он защищал цвета иного клуба — «Юнайтед Виктори», причем с 13 забитыми мячами был третьим бомбардиром сильнейшего дивизиона чемпионата.

В октябре 2022 года стало известно о финансовых проблемах команды. Белорус жаловался, что ему должны несколько зарплат, закончилась виза и он не может покинуть остров. Но в итоге Верасу все вернули.

«Когда подняли шумиху, когда об этом написали СМИ, сразу вызвали в офис. С нами встретился президент федерации. Он сказал, что ему не нужны слухи, шумиха. Нас за три дня рассчитали, и мы улетели», — рассказывал футболист.

После этого он выступал за индийский «Аиджал». В Беларуси Иван известен по игре за «Крумкачы», «Белшину» и «Гранит».