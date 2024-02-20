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В Италии планируют построить мост, о котором мечтали римляне

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  • 20.02.2024, 10:26
  • 3,618
В Италии планируют построить мост, о котором мечтали римляне

Мегапроект соединит материковую часть страны с островом Сицилия.

Планируемый мост будет иметь протяженность около 3300 метров, что на 60% превышает длину текущего рекордсмена — моста Чанаккале в Турции. Однако идея строительства моста через Мессинский пролив не нова и остается объектом обсуждений на протяжении веков.

Об этом пишет IFL Science.

Идея возникла еще во времена древних римлян, и с тех пор о ней не раз вспоминали. Несмотря на множество заявлений и обещаний, проект так и не был реализован. Тем не менее, в последние годы в Италии вновь заговорили о мосте через Мессинский пролив.

В 2023 году кабинет министров Италии принял решение официально возобновить проект. Правительство считает, что строительство моста сможет создать десятки тысяч рабочих мест и способствовать развитию южных регионов страны.

Однако план вызывает споры. Оппозиционные партии высказывают сомнения относительно прозрачности финансирования и опасений по поводу потенциальной коррупции. Экологи и ученые также предупреждают о рисках, связанных с сейсмической активностью региона.

Несмотря на возможные препятствия, правительство Италии уверено в своем успехе. Министр инфраструктуры Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что мост будет построен, став гордостью всей страны.

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