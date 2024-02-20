В Беларуси расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных испытаний

В Беларуси расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных испытаний9
- 20.02.2024, 10:21
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Включены 16 специальностей.
Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые отдельные категории абитуриентов смогут поступить без вступительных испытаний. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Изменениями предусмотрена корректировка перечня наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые отдельные категории абитуриентов зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний. В перечень дополнительно включено 16 специальностей, в том числе:
историческое образование;
белорусская филология;
русская филология;
библиотечно-информационная деятельность;
география;
землеустройство и кадастры;
техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов;
железнодорожный путь и путевое хозяйство;
охрана труда на производстве;
специальное и инклюзивное образование.
На включенные в перечень специальности поступить без экзаменов могут победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, т.е. областных и Минской городской, а также медалисты и выпускники колледжей, которые получили диплом с отличием.