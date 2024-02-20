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В Беларуси расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных испытаний

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  • 20.02.2024, 10:21
  • 5,410
В Беларуси расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных испытаний

Включены 16 специальностей.

Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые отдельные категории абитуриентов смогут поступить без вступительных испытаний. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями предусмотрена корректировка перечня наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые отдельные категории абитуриентов зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний. В перечень дополнительно включено 16 специальностей, в том числе:

историческое образование;

белорусская филология;

русская филология;

библиотечно-информационная деятельность;

география;

землеустройство и кадастры;

техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов;

железнодорожный путь и путевое хозяйство;

охрана труда на производстве;

специальное и инклюзивное образование.

На включенные в перечень специальности поступить без экзаменов могут победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, т.е. областных и Минской городской, а также медалисты и выпускники колледжей, которые получили диплом с отличием.

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