В Беларуси расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных испытаний 9 20.02.2024, 10:21

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Включены 16 специальностей.

Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые отдельные категории абитуриентов смогут поступить без вступительных испытаний. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями предусмотрена корректировка перечня наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые отдельные категории абитуриентов зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний. В перечень дополнительно включено 16 специальностей, в том числе:

историческое образование;

белорусская филология;

русская филология;

библиотечно-информационная деятельность;

география;

землеустройство и кадастры;

техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов;

железнодорожный путь и путевое хозяйство;

охрана труда на производстве;

специальное и инклюзивное образование.

На включенные в перечень специальности поступить без экзаменов могут победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, т.е. областных и Минской городской, а также медалисты и выпускники колледжей, которые получили диплом с отличием.