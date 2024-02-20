«Минсктранс» предупредил о задержках из-за непогоды 20.02.2024, 11:10

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иллюстративное фото

А в ГАИ предостерегли водителей от «рискованного поведения».

Во вторник, 20 февраля, на Беларусь обрушился снегопад, а дороги в очередной раз сковала гололедица. Ситуация на дорогах страны резко ухудшилась, в связи с чем столичное предприятие «Минсктранс» предупредило горожан о задержках транспорта, а Госавтоинспекция прелостерегла водителей от «рискованного поведения» и резких маневров на дорогах, пишет telegraf.news.

Как заявили в «Минсктрансе», сегодня минчанам при совершении поездок на общественном транспорте следует учитывать, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны «отклонения от установленного расписания движения».

По данным компании, утро уже началось с ДТП: около 09:20 из-за аварии на улице Тимошенко встали троллейбусы на маршрутах №44, 77. Движение по маршруту временно организовали по улице Притыцкого и Лобанка.

О снежной погоде водителей с утра предупредила и Госавтоинспекция, рекомендовав тем, кому сегодня придётся сесть за руль, следующее:

• правильно выбирать скорость,

• выдерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств,

• обязательно заблаговременно (то есть до начала маневрирования) подавать сигнал «поворотниками» — перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой .

В ГАИ предупредили, что из-за снега на дорогах резко снижается видимость, поэтому пешеходам настойчиво рекомендовали «обозначить себя световозвращающими элементами», а также «быть предельно внимательными при пересечении проезжей части дороги».

Снегопад надолго?

Тем временем, в Белгидромете сообщили, что вероятность осадков в виде мокрого снега 20 февраля составляет более 90%, причем пройдёт он на большей части территории страны. Впрочем, основным фактором опасности на этот день синоптики назвали всё же гололедицу: из-за не в Витебской области объявили оранжевый уровень опасности. Непростая ситуация на дорогах до конца дня, судя по их прогнозам, сохранится также в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях.

Уже завтра, 21 февраля, согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета, на погоду повлияют атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши.

«В юго-западные районы начнет распространяться теплая воздушная масса атлантического происхождения», — предупредили синоптики.

По их словам, кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя по-прежнему не исключены, равно как и слабые туман и гололед, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью по стране может опускаться до -5..+2°С (в Брестской области — до +4°С), а днем — подписаться до от 0°С по северо-востоку и +8°С по юго-западу страны.

Аналогичную погодную ситуацию специалисты спрогнозировали на четверг, 22 февраля. Из-за теплой воздушной массы атлантического происхождения, по их словам, ночью на большей части территории, а днем — местами по стране ожидаются дожди с мокрым снегом, а воздух днём может прогреться до +1..+8°С и даже до +10°С на Брестчине.