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В Великобритании потребовали выслать посла России после смерти Навального

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  • 20.02.2024, 11:29
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В Великобритании потребовали выслать посла России после смерти Навального

Лондон готовит ответ.

В Палате общин парламента Великобритании предложили выслать из страны посла России Андрея Келина после смерти Алексея Навального в российской колонии, пишет The Moscow Times.

«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», — заявил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, возглавлявший ранее парламентский комитет по обороне.

Замглавы МИД королевства Лео Докерти не стал комментировать это предложение, но отметил, что Лондону есть смысл сохранить дипломатические отношения с Россией. По его словам, среди прочего это позволяет напрямую доносить до российской стороны позицию Лондона, а также получать консульский доступ к британским гражданам в российских тюрьмах.

Докерти заверил, что Лондон изучает «все возможные варианты» для того, чтобы привлечь к ответу виновных в смерти Навального. Однако «пока преждевременно» говорить о том, какими могут быть новые санкции против России, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства королевства.

До этого МИД Великобритании вызвал российского посла в связи со смертью Навального. Представитель Министерства иностранных дел по делам содружества и развития (FCDO) заявил, что российские власти должны провести расследование с соблюдением прозрачности.

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