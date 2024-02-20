В Бресте на торги выставили четырехкомнатную квартиру всего за $43 тысячи 1 20.02.2024, 11:31

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Почему так дешево?

В Бресте на аукцион выставили большую четырехкомнатную квартиру с начальной стоимостью всего 43,5 тысяч долларов. Realt рассказал, что она из себя представляет и какие есть нюансы.

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажки в микрорайоне Юго-Восток-2, на улице Суворова, 90/2.

Ее общая площадь — 89,6 м2, жилая — 57,3 м2. Состоит из четырех жилых комнат, кухни, коридора, раздельного санузла и отдельно душевой.

В квартире явно была сделана перепланировка — кухня и одна из спален объединены с балконами.

Квартира выставлена на торги на площадке «БелЮрОбеспечение». Из описания лота понятно, что причина — не выплаченный кредит.

Так же стоит отметить, что в квартире зарегистрировано 7 человек.

Начальная стоимость — 140 900 рублей.

Время начала торгов: 29 февраля, в 9.00. Приём заявок заканчивается в 16.00 28 февраля.