В Бресте на торги выставили четырехкомнатную квартиру всего за $43 тысячи

В Бресте на торги выставили четырехкомнатную квартиру всего за $43 тысячи1
- 20.02.2024, 11:31
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Почему так дешево?
В Бресте на аукцион выставили большую четырехкомнатную квартиру с начальной стоимостью всего 43,5 тысяч долларов. Realt рассказал, что она из себя представляет и какие есть нюансы.
Квартира расположена на первом этаже девятиэтажки в микрорайоне Юго-Восток-2, на улице Суворова, 90/2.
Ее общая площадь — 89,6 м2, жилая — 57,3 м2. Состоит из четырех жилых комнат, кухни, коридора, раздельного санузла и отдельно душевой.
В квартире явно была сделана перепланировка — кухня и одна из спален объединены с балконами.
Квартира выставлена на торги на площадке «БелЮрОбеспечение». Из описания лота понятно, что причина — не выплаченный кредит.
Так же стоит отметить, что в квартире зарегистрировано 7 человек.
Начальная стоимость — 140 900 рублей.
Время начала торгов: 29 февраля, в 9.00. Приём заявок заканчивается в 16.00 28 февраля.