Путин загнал себя в тупик Андрей Окунь

20.02.2024, 11:35

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Если убрать всю показуху, нагнетаемую пропагандой, суть происходящего окажется невероятно простой.

Российская власть ведёт себя так, словно у простых людей, желающих мира и процветания своей стране, нет будущего. Убийства, избиения несогласных, давление, цензура — это такой способ сказать: «Вы никто!» Но на самом деле, если убрать всю показуху, нагнетаемую пропагандой, суть происходящего окажется невероятно простой. Старая власть чувствует, что загнала себя в политический тупик, и осознавая это, пытается утащить на тот свет вслед за собой как можно больше сильных и молодых людей.

В реальности же будущего нет у тех, кто наживается на стране, обманывает сограждан и за счёт чужого горя, боли и жизней пытается сохранить свою шкуру целой. Ведь на самом деле режим борется не за Россию и не за её будущее, а за себя. Потому что жизнь Путина полностью зависит от несчастья нашей страны. Как только тотальное бедствие России прекратится, оборвётся и жизнь тирана, выдающего себя за спасителя.

Путин хочет казаться нацлидером, в то время как на самом деле является нацпредателем, отправившим тысячи россиян на смерть, до сих пор не объяснив, за что они сражаются. Поэтому я с уверенностью говорю, что будущее за нами, пусть к нему и ведёт дорога из боли, потерь и слёз. Видимо, счастье иначе не добывается.

Наследники Сталина и КГБ не могут иметь будущего, потому что пытаются заместить его прошлым. Будущего не может быть без свободы, конкуренции и полярности мнений. Может быть только застой и постепенное выживание на заслугах прошлых лет. Но опять же это не будущее.

По факту политическая система России сейчас борется не с оппозицией и даже не с коварными шпионами. Она борется со временем, пытаясь совершить невозможное — преодолеть смерть. Но тут уж победитель известен заранее, так что да, будущее — за нами.

Андрей Окунь, Telegram