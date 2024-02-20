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В Лунинецком районе критическая ситуация с паводком

  • 20.02.2024, 11:42
В Лунинецком районе критическая ситуация с паводком

Жесткие кадры с мест подтоплений.

В Лунинецком районе сложилась критическая ситуация с паводком.

По словам начальника РОЧС Сергея Колесниченко, в Дятловичах повышение воды остановилось, а вот Кожан-Городок и Лахва «плюсуют». Именно эти населенные пункты добавили количество подтопленных подворий. На утро 19 февраля их количество в районе достигло 35. Также под водой находится один участок дороги – улица в Любачине.

Приняты решения дополнительно создать насыпи для защиты от подтопления на некоторых участках рек, включить насосные станции для сброса воды, при острой необходимости помощь с откачиванием окажут спасатели.

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