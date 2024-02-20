Белорус попытался купить за границей подержанный трактор Belarus 20.02.2024, 12:03

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Но все пошло не так.

Житель Каменецкого района Степан (имя изменено) решил купить трактор. Он зашел на Kufar.by и увидел там выставленный на продажу Belarus («МТЗ» 320.4) по выгодной цене — 5600 долларов. О том, что было далее, рассказывает Kamenec.by.

Сельчанин написал в мессенджер на белорусский номер, предоставленный человеком, разместившим объявление. На его сообщение ответил якобы директор иностранной фирмы, специализирующейся на продаже сельскохозяйственной техники. Далее состоялся разговор с его помощницей Илоной, а после — с Антониной, которая выслала мужчине договор купли-продажи. В документе она подписалась своим именем и предоставила покупателю реквизиты реального банковского счета, куда мужчина перечислил предоплату за трактор — 2476 рублей.

Через две недели со Степаном связался поставщик и сообщил, что везет трактор, и попросил денег на топливо. Он обещал доставить транспортное средство через неделю, но позже позвонил и попросил еще 3000 долларов для решения вопросов на границе. Директор фирмы заверил, что такая ситуация у них впервые за годы работы, и деньги действительно нужны. Сельчанин взял в долг тысячу долларов и перевел их поставщику, после чего телефоны директора и его помощницы стали недоступны.

Следователи выяснили, что реальная в этой истории только белоруска Антонина. Женщина нашла в интернете «подработку» — за определенный процент продавала товары белорусам, с которыми ее связывала Илона. Деньги от «продаж» поступали на открытый Антониной в банке счет. А уже с него она переводила их в другие банки. Ни своего работодателя, ни техники, ни Илоны женщина ни разу не видела. О том, что она участвовала в мошеннической схеме, ей рассказали в Следственном комитете.