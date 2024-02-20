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Во Франции арестовали виллу «Газпрома» за 120 миллионов евро

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  • 20.02.2024, 12:15
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Во Франции арестовали виллу «Газпрома» за 120 миллионов евро

На бумагах она принадлежит российскому миллиардеру.

Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria, расположенную в Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу, сообщает Le Monde. Решение принято в рамках расследования дела об отмывании денег. Формально вилла принадлежит российскому миллиардеру основателю ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну, однако в прокуратуре Парижа считают ее реальным бенефициаром дочернюю компанию «Газпрома», пишет The Moscow Times.

Объект, ранее известный как Villa del Mare, оценивается в 120 млн евро. Помимо главного многоэтажного здания, на территории размером в три гектара есть три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка.

Постановление о заморозке права собственности на виллу и акции компании-владельца SNC Maritime Villa Holding было принято 12 февраля. Отмечается, что это стало самой значительной конфискацией российской недвижимости с начала войны в Украине. Подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с организованной преступностью (Junalco) вело расследование по факту отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, совершенного с 11 декабря 2009 года в Париже, на Кипре, в России и в Рокбрюн-кап-Мартене.

«Газпром нефть» продала виллу Карапетяну в 2016 году. Однако в ходе расследования было выявлено множество фактов, свидетельствующих о том, что на самом деле эта недвижимость никогда не выходила из-под контроля «дочки» крупнейшей энергетической компании России. Так, покупка состоялась, благодаря кредиту в 115 млн евро от Газпромбанка, принадлежащего «Газпрому» и другу президента России Владимира Путина Юрию Ковальчуку. Займ был выдан Карапетяну под залог виллы. 

Бизнесмен является главой группы компаний «Ташир», которая работает в сфере недвижимости, строительства, энергетики и финансов. Forbes оценивает его состояние в $2,7 млрд. Успех Карапетяна во многом обусловлен многочисленными контрактами, полученными от «Газпрома». Группа поставляла концерну оборудование, ремонтировала здания и строила газопроводы.

В прошлом году прокуратура Франции добилась ареста виллы стоимостью 23 млн евро на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, реальным владельцем которой власти страны считают российского миллиардера, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, попавшего под санкции ЕС в марте 2022 года.

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