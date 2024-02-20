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В Беларуси запретили одежду известного испанского бренда

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  • 20.02.2024, 12:16
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В Беларуси запретили одежду известного испанского бренда

В списке 11 наименований.

Опасными Госстандарт признал два наименования одежды для взрослых известного испанского бренда MANGO. Это женские брюки LILLE и платье из кожзама SYRAH, пишет bar24.by.

Одежду забраковали по показателю «воздухопроницаемость». Оказалось, что ткани, из которых пошиты брюки и платье, почти совсем не «дышат».

Но больше, чем к взрослой, претензий у Госстандарта возникло к детской одежде. Ее испанцы выпускают под торговой маркой MANGO KIDS. Опасными для детей признали два вида детских брюк и леггинсы. Четыре вида джемперов для мальчиков и девочек. А также два вида платьев.

Брюки и леггинсы забраковали по показателю «воздухопроницаемость». Остальную детскую одежду – по показателю «гигроскопичность». В ходе испытаний выяснилось, что вещи впитывают и отдают влагу в разы хуже, чем это допускают стандарты.

С 21 февраля указанные модели для детей и взрослых от бренда MANGO запретили ввозить и продавать в Беларуси.

Вещи от известного испанского бренда MANGO попадают в «черный список» Госстандарта не впервые. Так, в начале января этого года в реестр опасной продукции внесли четыре вида брюк и два вида женских курток от этого бренда. А летом 2023 года Госстандарт забраковал несколько видов детской одежды.

Всего с начала 2024 года в реестр опасной продукции Госстандарта внесли 269 товаров. Как импортных, так и белорусского производства.

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