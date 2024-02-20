«Десятки штурмовиков РФ уничтожены» 3 20.02.2024, 12:21

5,342

Стало известно о крупных потерях оккупантов на юге Украины.

Ситуация на южном направлении украинского фронта достаточно напряженная, но полностью контролируемая украинскими защитниками, сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

За сутки российские оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся потери, рассказала она в эфире телеканала «Эспрессо».

«На юге ситуация остается достаточно напряженной. Поскольку россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, но без успеха для них. Они не имеют никаких успехов в каждом своем штурме», - говорит представитель Сил обороны юга.

По ее данным, враг предпринял 16 штурмов. Однако из-за сильного тумана они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные.

Она также уточнила, что за сутки ВСУ ликвидировали более 70 российских захватчиков. Враг совершил 5 штурмов.

«Результата опять-таки нет, а потери у врага достаточно мощные. Более 70 оккупантов были уничтожены. Также есть у них потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодка», - добавила Гуменюк.