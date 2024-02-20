закрыть
20 февраля 2024, вторник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Десятки штурмовиков РФ уничтожены»

3
  • 20.02.2024, 12:21
  • 5,342
«Десятки штурмовиков РФ уничтожены»

Стало известно о крупных потерях оккупантов на юге Украины.

Ситуация на южном направлении украинского фронта достаточно напряженная, но полностью контролируемая украинскими защитниками, сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

За сутки российские оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся потери, рассказала она в эфире телеканала «Эспрессо».

«На юге ситуация остается достаточно напряженной. Поскольку россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, но без успеха для них. Они не имеют никаких успехов в каждом своем штурме», - говорит представитель Сил обороны юга.

По ее данным, враг предпринял 16 штурмов. Однако из-за сильного тумана они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные.

Она также уточнила, что за сутки ВСУ ликвидировали более 70 российских захватчиков. Враг совершил 5 штурмов.

«Результата опять-таки нет, а потери у врага достаточно мощные. Более 70 оккупантов были уничтожены. Также есть у них потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодка», - добавила Гуменюк.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко