Илон Маск снова подыграл Путину 28 20.02.2024, 12:37

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Илон Маск

Американский миллиардер распространяет кремлевские нарративы.

Американский миллиардер Илон Маск написал новый провокационный пост, заявив, что Украина должна была капитулировать перед Россией еще год назад, чтобы терпеть потери.

Маск поддержал сообщение еще одного провокатора блогера Wall Street Silver, который заявил, что Украина уже «проиграла эту войну» и должна согласиться на ультиматум Москвы, включая оккупацию части своей территории.

Ключевой фразой блогера была следующая: «60 миллиардов долларов для Украины не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть Восточной Украины».

Маску подобная оценка понравилась. Комментируя сообщение, он заявил, что украинские воины «погибли ни за что».

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ослабевает», – написал миллиардер.