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Исследователи рассказали, почему белорусский язык становится все более популярным среди молодежи

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  • 20.02.2024, 12:38
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Исследователи рассказали, почему белорусский язык становится все более популярным среди молодежи

Воспринимается как «маркер интеллигентности».

Белорусский язык становится «всё более популярным» среди молодёжи страны. Об этом заявил заведующий сектором сопровождения национального исследования качества образования и международных исследований в этой области Академии образования Вячеслав Короткевич и объяснил причины этой тенденции.

По данным Академии образования, результаты исследования, которое проводилось в 2022/2023 учебном году, более 90% выпускников средних общеобразовательных учреждений в стране назвали именно белорусский своим родным языком. Почти четверть опрошенных рассматривают изучение белорусского языка в школе как «показатель патриотизма и гражданственности», сообщило агентство «Минск-Новости».

По словам Короткевича, популярность белорусского языка среди молодежи объясняется в частности тем, что он воспринимается как «маркер интеллигентности». По данным Академии образования, более трети участников исследования заявили, что пользуются белорусским языком для повседневного общения.

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