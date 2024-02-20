Исследователи рассказали, почему белорусский язык становится все более популярным среди молодежи 6 20.02.2024, 12:38

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Воспринимается как «маркер интеллигентности».

Белорусский язык становится «всё более популярным» среди молодёжи страны. Об этом заявил заведующий сектором сопровождения национального исследования качества образования и международных исследований в этой области Академии образования Вячеслав Короткевич и объяснил причины этой тенденции.

По данным Академии образования, результаты исследования, которое проводилось в 2022/2023 учебном году, более 90% выпускников средних общеобразовательных учреждений в стране назвали именно белорусский своим родным языком. Почти четверть опрошенных рассматривают изучение белорусского языка в школе как «показатель патриотизма и гражданственности», сообщило агентство «Минск-Новости».

По словам Короткевича, популярность белорусского языка среди молодежи объясняется в частности тем, что он воспринимается как «маркер интеллигентности». По данным Академии образования, более трети участников исследования заявили, что пользуются белорусским языком для повседневного общения.