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Суд в Амстердаме потребовал от России выплатить $60 миллиардов компенсации акционерам ЮКОСа

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  • 20.02.2024, 13:15
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Суд в Амстердаме потребовал от России выплатить $60 миллиардов компенсации акционерам ЮКОСа

Апелляция РФ отклонена.

Апелляционный суд Амстердама отклонил российское требование отменить выплату назначенной компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. В 2014 году международный третейский суд в Гааге постановил, что Москва должна выплатить более 50 миллиардов долларов, с процентами сумма могла превысить 60 миллиардов, сообщает «Радио Свобода».

ЮКОС была крупнейшей нефтяной компанией России в начале 2000-х. Она подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Бизнесмен называл преследование политическим.

Большая часть активов компании со значительным дисконтом досталась государственной «Роснефти». Бывшие акционеры ЮКОС в третейском суде доказали, что компания, фактически, была экспроприирована государством.

Это решение в 2021 году было отменено Верховным судом Нидерландов. Теперь Россия снова может обратиться в этот же суд, чтобы обжаловать вынесенное сегодня решение. Москва неоднократно давала понять, что не планирует выплачивать компенсацию вне зависимости от решений судов.

Акционеры ЮКОС пытаются добиться исполнения решения в судах западных юрисдикций, требуя арестовать российские государственные активы.

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