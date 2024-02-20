В Вильнюсе пройдет 12-й Форум свободной России 1 20.02.2024, 13:36

Главная тема — убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

23 и 24 февраля в Вильнюсе состоится 12-й Форум свободной России.

Главной темой мероприятия станет убийство в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального.

В Форуме примут участие российские политики, эксперты и журналисты, а также представители Украины. Среди участников — cооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, политик Геннадий Гудков, публицист, заместитель председателя Правительства РФ (1997 г.) Альфред Кох, глава украинского Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, американский историк и писатель Юрий Фельштинский и другие.

Среди тем дискуссионных панелей Форума:

— Два года большой войны: Что дальше?

— Правозащита. Традиционный подход и вызовы военного времени: Политзеки, партизаны, добровольцы и спорные кейсы насильственных акций

— «Партия победы Украины» и «антивоенная партия»: Может ли быть единая стратегия у российской оппозиции?

— Экономика долгой войны

— Война и вера: Идеология московской патриархии как инструмент агрессии

— На пороге Третьей мировой войны: Кризис международной системы безопасности

— Война или СВО: Выбор россиян

— Перманентная война как форма существования режима Путина.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина будет модерировать дискуссию «Украина и мы: взаимодействие и координация усилий для победы над российскими оккупантами». В панели примут участие украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда, экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев, украинский политолог Михаил Савва, известная российская общественная активистка Евгения Чирикова, российский врач Андрей Волна, который сегодня помогает раненым бойцам ВСУ.

Форум свободной России — крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году. Она объединяет представителей российской общественности как в России, так и за рубежом, занимающих бескомпромиссную позицию по отношению к режиму Путина, выступая за полный демонтаж путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий.