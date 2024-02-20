Смертный приговор политзаключенному Игорю Леднику подписала судья Татьяна Шотик 3 20.02.2024, 13:37

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Что о ней известно.

В могилевской колонии №15 умер политзаключенный, бывший член партии «Грамада» Игорь Ледник. Активисту было 64 года.

Состояние здоровья активиста ухудшилось в заключении, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.

Три года колонии Игорю Леднику назначила судья Татьяна Шотик, которая известна своими политически мотивированными приговорами. Она возглавляла процессы по делу футболиста Василия Хомутовского, музыканта Александра Кухаренко, экс-адвоката Андрея Мочалова. Также она приговорила минчанина к трем месяцам ареста за надпись «Нет войне» на заборе, пишет «Вясна».