«Это могла быть рискованная акция с использованием системы Patriot» 20.02.2024, 13:51

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Алексей Мельник

Украинский летчик рассказал, что стоит за уничтожением шести российских самолетов.

Украинская противовоздушная оборона в течение трех последних дней «приземлила» аж шесть российских самолетов: четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 и два истребителя Су-35.

С чем связан такой успех Воздушных сил ВСУ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским летчиком и военным экспертом Алексеем Мельником:

— Это не первый случай, когда украинские Воздушные силы проводят подобные акции. К сожалению, постоянно использовать средства ПВО, которые могут достигать российских целей на большом удалении, у Украины возможности нет.

Я называют это акциями, так как уже было несколько подобных случаев. Наиболее нашумевший, когда в прошлом году в Брянской области было сбито сразу несколько вертолетов и самолетов.

Скорее всего, была проведена комплексная операция с применением либо систем советского производства С-200, либо это мог быть Patriot.

— Не слишком ли близко к линии фронта для системы Patriot?

— Исходя из той дальности, на которой эти цели были уничтожены, подчеркиваю, опций не так много. Если мы говорим о системе Patriot, она состоит из многих компонентов. Вполне возможно, что одну из пусковых установок, сознательно рискуя, могли подвести достаточно близко к линии фронта.

Обнаружение же целей и наведение могло осуществляться с большей дальности с помощью других средств. Таким образом установка Patriot с минимальным риском могла быть там применена. После этого ее срочно спрятали, передислоцировали, чтобы враг ее не уничтожил.

Отмечу, что я бы не исключал версию, которую выдвигают сами россияне — о «дружественном огне». Это достаточно типичная ситуация в условиях интенсивных боевых действий.

— Будет ли психологический эффект от этих успехов ВСУ? Начнут ли российские пилоты бояться?

— Действительно, это одно из последствий. Первое — сугубо военная целесообразность таких действий, несмотря на риск. Но оно того стоит, ведь, скорее всего, этим Украина добилась временного сокращения интенсивности сброса бомб.

Опять-таки, по сведениям, которые можно почерпнуть из российских источников, у них не так уж много самолетов и экипажей, которые уже приспособлены под сбросы этих бомб.

Если эти потери были из одной воинской части, то для летного состава это депрессивные новости. Вряд ли они будут отказываться от выполнения заданий. В России есть много способов (прежде всего — репрессивных), как их стимулировать, но летчики будут пытаться минимизировать риски, вносить изменения в схемы полетных заданий.

В отличие от «Шторм-Z», летный состав — достаточно ограниченная каста, где такие новости быстро разлетаются. Как правило, речь не идет о «летчике А», а они все друг друга знают. В общем, это сильный удар по их морально-психологическому состоянию.

— Много ли у РФ осталось подобного рода самолетов?

— К сожалению, много. Данные приблизительные, но по состоянию на 2023-ий, Су34 — 140, Су35 — до 100.

Но этот запас не безграничный и нет данных, сколько из этих самолетов находится в строю. Отмечу, что возможности российской авиационной промышленности быстро и в разы нарастить выпуск авиационной техники — ограничены. Если они испытывают проблемы по производству новых танков, то логично предположить, что потеря даже шести самолетов достаточно болезненная для врага.

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