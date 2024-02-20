Bloomberg: У России появилась еще одна крупная проблема из-за войны с Украиной 20.02.2024, 14:03

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Поучительна параллель с Германией 1930-х годов.

По данным исследования, приведенного Science, с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину и начала большую войну, территорию РФ покинули от 11 до 28% российских разработчиков программного обеспечения. Еще большее давление ощущается в мире научных исследований.

По словам высокопоставленного члена Российской академии наук, за последние пять лет Россия потеряла более 50 000 исследователей. Независимое издание «Новая газета» недавно назвало по меньшей мере 270 крупных ученых, уехавших из России с начала войны с Украиной.

Об этом пишет Bloomberg, отмечая активную утечку лучших мозгов из путинской России, которая в самом разгаре и еще далека от завершения.

Параллельно наступает конец эпохи для самой известной российской технологической компании Yandex NV, которую когда-то называли ответом на Google от Alphabet Inc. и оценивали в 30 миллиардов долларов. В этом месяце компания согласилась продать свой внутренний бизнес примерно за 5,2 миллиарда долларов, что является сильно сниженной ценой.

Помимо прочего, эта сделка намекает на утечку научных и инженерных талантов, для привлечения которых Запад мог бы сделать больше.

У Европы и США есть возможность сделать больше для размещения научных изгнанников из России, лишив Путина человеческого капитала. Такая работа должна вестись осторожно - помощь уехавшим не должна превратиться в возможность освобождения для тех, кто помогает военно-промышленному комплексу России, отмечено в материале.

Поучительна параллель с Германией 1930-х годов.

«Представьте себе, что было бы, если бы Великобритания или США не принимали немецких ученых, бежавших от нацистского режима», — сказал президент FAU Йоахим Хорнеггер.