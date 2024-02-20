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Латвийская спецслужба: В Беларуси сохраняется недовольство режимом

  • 20.02.2024, 14:12
Латвийская спецслужба: В Беларуси сохраняется недовольство режимом

И негативное отношение к войне РФ против Украины.

Латвийское Управление по защите конституции (SAB) опубликовало несекретную часть своего отчета о деятельности в 2023 году. В нем содержится оценка латвийской спецслужбой ситуации в сопредельных странах, в том числе Беларуси.

«2023 год в Беларуси знаменует собой все большее усиление влияния России во всех сферах государственной деятельности, связанное с полномасштабным вторжением России в Украину и вызванным этим международным давлением. За последний год существенных изменений в настроениях белорусского общества относительно происходящего в стране не произошло. Существует высокий уровень недовольства в обществе политической ситуацией в целом, однако повсеместные репрессии против политической оппозиции, средств массовой информации, неправительственных организаций и гражданского общества значительно снизили любые более широкие возможности протеста», – говорится в резюме отчета.

SAB констатирует, что Беларусь продолжала гибридные операции с использованием мигрантов в отношении соседних стран, а госпропаганда пыталась представит Латвию, Литву и Польшу в негативном свете с помощью информационных кампаний. В латвийской спецслужбе полагают, что данное положение дел не изменится в ближайшем будущем.

Вместе с тем, по оценке SAB, белорусское общество сдержанно относится к дальнейшему сближению с Россией. Кроме того, белорусы продолжают негативно относиться в войне России против Украины и особенно критично относятся к перспективам прямого участия в ней белорусских сил. SAB пришло к выводу, что белорусское общество негативно воспринимает появление в стране ЧВК «Вагнер», также размещение тактического ядерного оружия.

Спецслужба констатирует рост расходов на оборону в белорусском бюджете. При этом отмечается, что расходы на внутренню безопасность продолжают превышать расходы на оборону. В отчет также обращено внимание на финансирование проектов в рамках Союзного государства. По оценке спецслужбы это дает возможность РФ инвестировать в военную инфраструктуру Беларуси в своих целях.

В документе также отмечается, что белорусские власти стремятся создать впечатление устойчивого экономического роста, однако санкции уже снизили привлекательность страны для инвестиций, в первую очередь китайских.

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