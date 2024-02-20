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СМИ: Германия подготовила для Украины секретное предложение

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  • 20.02.2024, 14:13
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СМИ: Германия подготовила для Украины секретное предложение

Подробности.

Правящая коалиция Германии подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. В пакет могут войти ракеты Taurus, сообщает Bild.

По агентства DPA, голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Крылатые ракеты Taurus, о которых давно просит Киев, в этом проекте напрямую не упоминаются, однако в нем говорится о «поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора».

Ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 километров. Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus.

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