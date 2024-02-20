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Причиной смерти политзаключенного Игоря Ледника стала остановка сердца

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  • 20.02.2024, 14:30
  • 2,598
Причиной смерти политзаключенного Игоря Ледника стала остановка сердца
Игорь Ледник

У него была инвалидность II группы.

Причиной смерти политзаключенного Игоря Ледника стала остановка сердца. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Сегодня стало известно, что Ледник скончался в возрасте 63 лет.

По информации партии, его пытались реанимировать, но безуспешно. Игорь Ледник умер в Минской районной больнице, куда был планово доставлен из Бобруйской колонии, где отбывал срок заключения.

Общественный деятель и журналист был задержан 12 апреля 2022 года и приговорен к 3 годам лишения свободы за «клевету» на Лукашенко после публикации в партийном журнале БСДП «Позиция».

В тюрьме здоровье социал-демократа значительно ухудшилось, он перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, у Игоря была инвалидность II группы из-за проблем с сердцем.

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