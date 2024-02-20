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Мать Алексея Навального потребовала у Путина отдать тело сына

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  • 20.02.2024, 14:37
  • 7,162
Мать Алексея Навального потребовала у Путина отдать тело сына

Она записала видеообращение.

Мать погибшего российского оппозиционера Алексея Навального записала обращение к Путину

В видео она потребовала немедленно выдать ей тело сына, чтобы по-человечески его похоронить.

«За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас, Дайте мне наконец-увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», — заявила она.

Вчера следователь сообщил родным, что тело не отдадут в ближайшие 14 дней, поскольку будет проводиться некая «химическая экспертиза». Ее суть раскрывать не стали.

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