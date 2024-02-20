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Названа неожиданная версия убийства летчика РФ

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  • 20.02.2024, 14:54
  • 9,790
Названа неожиданная версия убийства летчика РФ

Эксперт обратил внимание на нестыковки в СМИ.

Военный эксперт Михаил Жирохов прокомментировал информацию о том, что в Испании погиб военный летчик РФ Максим Кузьминов, который ранее перегнал в Украину военный вертолет оккупантов.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, информация об убийстве Кузьминова в Испании может быть специальной операцией по его прикрытию.

«Я скажу неочевидную вещь: я, например, очень скептически отношусь к этим сообщениям. Если внимательно анализировать, следить за событиями, то на моей памяти это уже третье сообщение западной прессы об убийстве этого летчика-перебежчика. Например, сейчас эта информация не верифицирована», - подчеркнул он.

Эксперт напомнил о том, что испанские источники даже путаются в возрасте того человека, который погиб. Они все пишут о 33 годах, а на самом деле пилоту 28. Есть еще некоторые детали, которые могут говорить о том, что эта информация не является достоверной.

Он считает, что реакции со стороны Украины также была прогнозируемая: «Сейчас очень удачный момент, когда СМИ растянули эту новость, объявить этого летчика погибшим и поставить в публичном поле точку, для того, чтобы в дальнейшем не возвращаться к его безопасности и обеспечению».

«Я не буду удивлен, если через некоторое время может быть такое, что это была удачная операция прикрытия. Это стандартная практика всех спецслужб мира последние лет 200», - добавил Жирохов.

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