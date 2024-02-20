«Гомельводоканал» прокомментировал сообщения о заражении воды в городе из-за паводка 1 20.02.2024, 15:05

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Кому обязательно кипятить воду перед употреблением?

В Гомеле в родительских чатах распространились сообщения о том, что вода в областном центре якобы заражена. На водоканале прокомментировали ситуацию, сообщает гостелеканал СТВ.

В частности, в мессенджерах появились такие сообщения: «Вчера прошло совещание у медиков. В Гомеле очень плохое качество воды из-за раннего паводка, какая-то палочка вызывает гепатит А. Воду пить только кипяченую. Даже фильтры не помогают обезвредить».

На «Гомельводоканале» заверили, что это невозможно, поскольку питьевое снабжение города идет из артезианских скважин.

«Вода поднимается из артезианских скважин, проходит обезжелезивание в фильтрах, дальше попадает в резервуары чистой воды и насосами подается в распределительную сеть города. Система герметичная, паводковые воды в данном случае никак не могут повлиять на бактериологическое загрязнение», — рассказал заместитель главного инженера предприятия «Гомельводоканал» Павел Калиниченко.

Качество воды в Гомеле перед подачей в сеть проверяют каждый день. Отбирают пробы почти в 200 точках.

По данным телеканала, обязательно кипятить воду перед употреблением нужно только жителям подтопленных деревень, которые пользуются колодцами, поскольку в них вода собирается из поверхностных вод. Из 30 проверенных колодцев в регионе в четырех были найдены отклонения, в основном в Гомельском районе.

Тем временем медики советуют, чтобы не заразиться вирусом гепатита А, который называют «болезнью грязных рук», соблюдать элементарные правила гигиены (мыть руки, а также овощи и фрукты). Кроме того, можно сделать прививку (по эпидемиологическим показаниям или платно).