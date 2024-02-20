Ученые разгадали одну из тайн Стоунхенджа 20.02.2024, 15:26

1,572

Над ней ломали голову 300 лет.

Ученые наконец идентифицировали происхождение сарацинских камней, которые образовывают Стоунхендж – мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия). Большинство из них были доставлены из малоприметного леса Вест-Вудс, который находится примерно в 25 км к северу от каменного круга.

Как передает Express.co.uk, первоначальным домом огромных валунов оказался тихий участок английской сельской местности. Ранее эксперты установили, что голубые камни Стоунхенджа (более мелкие, которые находятся внутри кольца) родом с холмов Пресели в Южном Уэльсе.

Происхождение сарсенов для второго кольца было предметом исследований. Ранее предполагалось, что их переместили из Мальборо-Даунс. Но более поздний анализ, проведенный группой археологов и геологов из разных уголков мира, утверждает, что это не так.

Ученые нашли доказательства, что камни находились в лесу Вест-Вудс. Это примерно в 25 км от Стоунхенджа, тогда как Мальборо-Даунс находится дальше – на расстоянии около 32 км.

Соавтор исследования, профессор Майк Паркер Пирсон заявил: «Это положило конец более чем 300-летним спорам... Вест-Вудс был местом, ближайшим к Стоунхенджу, где можно было добыть самые большие и наиболее подходящие монолиты и доставить их по относительно легкому маршруту без особых препятствий».

Тем не менее, отметил Пирсон, транспортировка таких тяжелых камней без современной техники является удивительным достижением. «Скорее всего, вместо использования катков камни устанавливались на деревянные салазки, которые тащили по бревнам, проложенным как рельсы», – предположил исследователь.

Крупные камни состоят из сарсена и в среднем весят от 10 до 30 тонн. Их высота – около 7 метров.

Происхождение камней установили благодаря микроэлементам. Ученые создали примерную карту всех потенциальных участков с самой высокой концентрацией подобного материала.

«Было действительно интересно использовать науку 21-го века, чтобы понять прошлое неолита и, наконец, ответить на вопрос, который археологи обсуждают на протяжении веков», – заявил профессор Дэвид Нэш, ведущий автор исследования.

Он вместе с коллегами проанализировал камни по химическому составу. Судя по всему, только два из 52 сарсенов прибыли из какого-то другого места.