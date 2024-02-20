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«Хорошая попытка, налоговая»: мужчина предложил белорусам назвать свои зарплаты

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  • 20.02.2024, 15:43
  • 3,616
«Хорошая попытка, налоговая»: мужчина предложил белорусам назвать свои зарплаты

За сутки люди оставили более 200 комментариев.

Белорус в TikTok опубликовал видео, в котором спросил у пользователей о месте их работы и заработной плате. И нашел большой отклик — за сутки ролик набрал более 30 тыс. просмотров и сотни комментариев, пишет telegraf.news. Какие зарплаты назвали люди?

«Белорусы, а давайте-ка устроим опрос. Кто где работает и сколько зарабатывает? Пиши в комментариях», — предложил автор видео.

За сутки люди оставили более 200 комментариев. Некоторые решили не участвовать в опросе и просто отшутились: «Хорошая попытка, налоговая». Но многие действительно откликнулись на просьбу.

«7500, водитель»,  — утверждает один из пользователей.

«Директор супермаркета, 950-1000 рублей», — поделился другой.

«Сантехник 3 разряд, г. Щучин. 700-800 бел руб. Смех у зале», — написал еще один.

Кто-то заявил, что на стройке зарабатывает «3500 долларов», кто-то рассказал, что работает в Минске санитаркой за «630 рублей» в месяц, кто-то — в швейном ателье, «сама на себя» и получает «около 3000 бел.».

@dimkaepta0 #👍👍👍👍 #беларусь🇧🇾 #врек ♬ оригинальный звук - dimkaepta

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