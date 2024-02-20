Впервые в мире: украинский FPV-дрон поразил российский беспилотный самолет 20.02.2024, 15:47

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Украинцам даже удалось перехватить запись камеры вражеского БПЛА.

Украинские военные с помощью FPV-дрона сбили российский беспилотный самолет прямо в воздухе. Видео события бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов «Аякс» 126 бригады Территориальной обороны разместили в Telegram-канале МАДЯР.

Российский беспилотник был подбит на левом берегу Херсонщины, возле Крынок. Видео демонстрирует, как FPV-дрон преследует ранее обнаруженный БПЛА. Со второго захода ему удается поразить цель, пишет focus.ua.

Командир подразделения «Птицы Мадяра» говорит, что россияне на этом участке фронта совсем недавно начали получать первые ударные дроны типа «крыло». Они имеют на борту 2,5-5 кг взрывчатки.

Судя по изображению и заметному слабому качеству связи, этот беспилотник был собран из обычных доступных компонентов FPV-дронов.

Российский БПЛА создан по обычной аэродинамической схеме. Он имеет единственный винт в носовой части фюзеляжа и камеру под ним. Такая компоновка преимущество по сравнению с FPV-коптерами при меньшей цене: большую дальность и максимальный вес нагрузки.

Интересно, что запись камеры вражеского БПЛА украинцам тоже удалось перехватить. Судя по обстоятельствам, его нашли из-за вида с камеры, который выдал местонахождение и направление движения беспилотного самолета.

Бойцы рассказывают, что в этом поединке в воздухе им помогли самодельные средства РЭР «Кулибин». Воины предупреждают всех, что даже сбитые дроны продолжают быть опасными из-за взрывной боевой части.