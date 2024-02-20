«Белорусы, нельзя молчать»: в Варшаве пройдет акция памяти Игоря Ледника 1 20.02.2024, 15:55

Игорь Ледник

Сегодня, в 18:30, у посольства Беларуси.

В Варшаве сегодня, 20 февраля, в 18:30 у посольства Беларуси (ul. Wiertnicza 58) пройдет акция памяти политического заключенного Игоря Ледника. Об этом в «Фейсбуке» сообщил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик:

«Люди, нельзя молчать, когда террористы убивают белорусов! Лукашистско-путинская банда совершила очередное преступление. Убили в тюрьме еще одного политзаключенного - Игоря ледника.

Игорь был очень искренним человеком, настоящим правозащитником, известным деятелем белорусской оппозиции. Светлая память!

Протестуем против того, что убивают белорусов. Протестуем против пыток и убийств в тюрьмах. Приходим к представительству незаконной лукашенковской власти в Варшаве, приносим портреты убитых политзаключенных».