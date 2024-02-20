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Количество оккупантов, желающих дезертировать, возросло в 10 раз

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  • 20.02.2024, 15:58
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Количество оккупантов, желающих дезертировать, возросло в 10 раз

Жалуются на «ужасы войны» и ложь российских пропагандистов.

По данным российского проекта «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне с Украиной, за последний год количество военных, желающих дезертировать из армии РФ, выросло в десять раз. Так, если в январе 2023 года с просьбой помочь с дезертирством обратились 28 оккупантов, то в январе 2024 года их было уже 284.

В процентах это увеличение составило 914.3%. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта. Там отметили, что из всех обращений, полученных за прошлый месяц, на желающих дезертировать из российской армии пришлось 36%.

Из них 30% оккупантов – это мобилизованные, 50% – контрактники, подписавшие контракт уже после начала полномасштабной войны, 10% – контрактники, которые сделали это еще до начала «СВО», а еще 10% – все остальные.

«Очевидно, на рост числа дезертиров влияет также то, что с момента объявления мобилизации прошло почти полтора года, в войсках нет никакой ротации, и многие, ни на что не надеясь, выбирают дезертировать», - говорится в сообщении.

Почему оккупанты все чаще дезертируют?

Проекту «Идите лесом» они пишут, что насмотрелись ужасов на войне, увидели отношение к русским солдатам как к расходному материалу и пушечному мясу, и поняли, что они воюют не против «фашистов», о которых им врали по телевизору.

«У них часто к службе были непризывные болезни, что абсолютно никого не смутило. Они получают осколочные ранения и увечья, которые лечат буквально обезболивающим и отправляют обратно на фронт. Вспомним историю как парня без глаза вернули в окопы», - говорится в сообщении.

Представители проекта отмечают, что им пишут не только сами военные РФ, но и их супруги, родственники и друзья.

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