Экс-глава МИД Британии: Пришло время наказать Путина 6 20.02.2024, 16:15

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Уильям Хейг назвал способ ударить по РФ.

На первый взгляд, у Путина были хорошие выходные: единственный оппозиционный лидер, вдохновивший и объединивший миллионы россиян, Алексей Навальный, был объявлен мертвым. Тем временем на линии фронта украинские войска отступили из разрушенной Авдеевки, не имея достаточного количества боеприпасов, чтобы сдержать наступление российских войск.

Пришло время наказать Путина, и лучшим способом будет конфискация и передача Украине российских активов на несколько сотен миллиардов долларов. Об этом The Times заявил министр иностранных дел Великобритании в 2010-2014 гг. Уильям Хейг.

«На повестке дня стоит вопрос, что делать с российскими активами, которые были заморожены с началом войны на общую сумму около 260 миллиардов евро», - отмечает политик.

Что же должны предпринять лидеры G7?

Во-первых, они должны определить, пусть и с неохотой, что, в принципе, активы России могут быть конфискованы.

«Это, как мне кажется, ключевой аргумент. Мы уже прошли тот этап, когда эти активы могут быть возвращены. Их лучше использовать для поддержки Украины и наложения на Путина все более жестких санкций», - пишет Хейг.

Существует юридический прецедент - арест иракских активов в 1990 году для выплаты компенсации Кувейту после его вторжения. А усилия по дедолларизации или развитию конкурирующей финансовой инфраструктуры за пределами Запада предпринимаются в любом случае.

«Если «Большой семерке» нужен компромисс, она может согласиться на конфискацию на поэтапной основе. Невозможно назначить цену за то, чтобы бесцеремонно разрушать мир в Европе, но 30 миллиардов долларов за каждый месяц продолжающегося конфликта - это достаточно большая цифра, чтобы иметь значение для России и быть значимой для Украины. Гибель Навального и тех, кто защищал Авдеевку, должна пристыдить всех нас», - отметил Хейг.