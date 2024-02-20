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С 1 апреля хотят урезать беспошлинные лимиты на товары из-за границы

  • 20.02.2024, 16:21
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С 1 апреля хотят урезать беспошлинные лимиты на товары из-за границы

Сколько килограмм можно будет провозить?

С 1 апреля в Беларуси намерены снизить беспошлинные лимиты на посылки из-за границы и ввезенные наземным транспортом товары. Нынешний «потолок» ввели в апреле 2022 года на уровне «Евразийского экономического союза» (ЕАЭС), а затем несколько раз его продлевали по инициативе России. Сейчас есть большая вероятность, что с 1 апреля не будут снова продлевать эти повышенные лимиты, — в РФ выступают за их снижение, отмечает «Зеркало».

Нынешние беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы (1000 евро и 31 килограмм за одну поездку) и посылки из-за рубежа (такой же «потолок», только за одну бандероль) ввели на уровне ЕАЭС в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом их трижды продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года. С инициативой подлить действие повышенных лимитов на уровне ЕАЭС выходила Россия.

С 1 апреля их намерены установить на уровне 500 евро и 25 килограмм (наземным транспортом) и 200 евро и 31 килограмма (посылкой). Именно такие лимиты, которые будут действовать с апреля, сейчас указаны на сайте Государственного таможенного комитета.

Минфин России тем временем не поддерживает предложение сохранить «потолок» беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне 1000 евро, пишет издание «Ведомости». Причина — «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Ранее это ведомство также выступало за снижение «потолка» по посылкам из-за границы — до 200 евро за одну бандероль.

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