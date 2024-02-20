2 миллиона долларов на дроны для Украины: миллиардер из Чехии опубликовал условия 12 20.02.2024, 16:25

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Чешский миллиардер Ян Барта задонатит 2 миллиона долларов на FPV-дроны для украинских военных за ретвиты его сообщения в социальной сети Twitter, пишет dialog.ua. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети. За каждый ретвит миллиардер и крупный инвестор пообещал, что отправит по 100 долларов США на счет проекта Nemesis, собирающего средства на 10 тысяч FPV для Украины.

Заявление он также отметил, что нынешнее время напоминает ему времена расцвета гитлеровской Германии накануне начала Второй мировой войны. Теперь фашистская Россия развязала агрессивную войну, а новым Гитлером стал Путин.

«Мы живем во время, которое все больше напоминает вторую половину 30-х годов. Я не мог жить сам с собой, осознавая, что я ничего не сделал, чтобы остановить другого Гитлера», – написал Барта в своем сообщении.

В то же время Барта отметил, что его лимит на акцию составляет два миллиона долларов. В соцсети чешский миллиардер отчитывался о количестве перепостов и, соответственно, о суммах средств, которые он уже перевел на закупку дронов для украинских военных.

А уже в начале вторника, 20 февраля, Барта сообщил, что количество ретвитов достигло поставленного предела, а это позволяет ему перевести все обещанные два миллиона долларов. Благотворитель из Чехии в рамках этой акции уже перечислил на закупку FPV-дронов 400 тысяч долларов. Остальные суммы будут отправлены через несколько дней.