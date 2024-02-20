Бывший политзаключенный: Игорь Ледник говорил мне, что скорее всего умрет в колонии 3 20.02.2024, 16:44

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Игорь Ледник

Тюремщики постоянно издевались над политзаключенным.

Алексей Головкин некоторое время находился в санчасти ИК-2 вместе с Игорем Ледником. Он рассказал «Новаму часу», что тюремщики постоянно издевались над больным Ледником, не позволяли ему принимать душ и отовариваться в тюремном магазине:

— Мы встретились с Игорем в санчасти. Меня положили туда после карантина, а Игорь уже был там, когда меня привели. Мы подружились. Замечательный человек, очень умный, интересный.

Состояние его здоровья уже на тот момент было ужасным. Из-за этого Игоря даже не распределяли в отряд. Игорь ждал и надеялся, что его вывезут в город, в гражданскую больницу, и там хоть более-менее подлечат.

У Игоря была стома, к которой был закреплен специальный пакет, чтобы он мог ходить в туалет. Что меня возмущало больше всего — сотрудники колонии не позволяли Игорю принимать душ, хотя в санчасти имелся нормальный душ с горячей водой. Ему приходилось постоянно воевать с тюремщиками и бороться за каждый поход в душ, это кошмар.

Игорю не разрешали отовариваться. Он даже просил меня, чтобы я передал начальнику отряда [16-й отряд ИК-2, где содержались люди с инвалидностью]), чтобы он завел Игоря в отоварку, так как у него уже все закончилось.

Игорь держался очень достойно, настоящий мужик. Вместе с тем, он говорил мне, что скорее всего он умрет в колонии. Говорил, что его состояние здоровья постоянно ухудшается, и если ему не окажут квалифицированную, своевременную медицинскую помощь, до освобождения он попросту физически не дотянет, — рассказал Алексей Головкин.