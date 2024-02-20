«Сто раз пересмотрел - за живое берет» 20.02.2024, 17:19

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Минчанка создала дом, покоривший тысячи пользователей Сети.

Ролик с ночником в виде деревенского домика появился в TikTok — за два дня видео собрало больше миллиона просмотров. В комментариях восторги по части мастерства. А еще многие пользователи пишут, что, глядя на домик, вспоминают своих бабушек, пишет «Онлайнер».

В ролике показана голубая хатка с белыми окнами, крыльцом и колоритным столбом с фонарем. Фишка в том, что это не просто копия дома, а ночник. Создательница назвала его «Домик бабушки» и, похоже, попала в точку. Комментаторы принялись рассматривать детали: будто потрескавшуюся краску, даже разглядели вазу с цветком на подоконнике. Помимо комплиментов мастеру, многие пишут о своих ассоциациях: «Фантастика! Кота на окно и герань, домик живой. Кажется, что сейчас бабуля выйдет во двор», «У моей бабушки точно такой же дом», «В детстве в такое окошко тарабанила от радости, что к бабушке приехала, аж разбила!» и все в таком духе.

Комментаторы попросили показать, как ночник светится в темноте. Мастер выложила еще один ролик и написала, что вживую «домик» светит ярче, чем на видео. Комментаторы снова пришли в восторг: «Это что-то невероятное, так защемило внутри и захотелось в детство к бабушке. Бежишь вечером от подружки, а у бабули все окна светятся таким теплым светом».

Но оказалось, что ночник не только внешне передает антураж деревенского домика. Внутри комнатки «поклеены» обои, есть маленькая кровать и небольшой комод. А где-то в углу столик со скатертью и цветочками — словом, интерьер тоже узнаваем.

В одном из комментариев мастер назвала стоимость такого домика. Пишет, что в зависимости от сложности исполнения ночник стоит 150—200 рублей. Еще в одном ответе автор сказала, что может сделать домик и по фото от заказчика.