закрыть
20 февраля 2024, вторник, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Маршрутчики жалуются на пассажиров, а как пристегнуться, если ремни срезаны?»

  • 20.02.2024, 17:31
  • 1,022
«Маршрутчики жалуются на пассажиров, а как пристегнуться, если ремни срезаны?»

Белоруска рассказала, что ездит на маршрутных такси в Минске.

20 февраля 2023 года, то есть ровно год назад, на 9-м км автодороги Р69 (Смолевичи — Шацк) маршрутное такси столкнулось с груженным самосвалом, который выехал на полосу встречного движения из-за сломавшейся рессоры. В маршрутке находились 20 человек, 13 из них погибли, в том числе двое детей. После этой трагедии часто сообщалось о серьезных проверках в сфере автоперевозок. За нарушения даже стали применять временное изъятие транспортных средств. Но вопросы у тех, кто регулярно пользуется маршрутными такси, все еще остаются.

В редакцию Onlíner обратилась читательница.

— Я читала, что водители маршруток жалуются: пассажиры, дескать, не пристегиваются в дороге или отстегивают почему-то ремни безопасности, а водителей потом за это штрафуют, — говорит она. — Что ж, у меня, к сожалению, совсем другой опыт. Я бы и рада пристегнуться, вот только очень часто нет никакой возможности это сделать.

Девушка рассказала, что ездит на маршрутных такси в Минске. Не слишком часто, скорее, время от времени.

— Может быть, у меня странные запросы, или я не привыкла к тому, как все устроено в этом виде транспорта. Но все слышали про аварию под Смолевичами. Кроме того, я в целом привыкла пользоваться ремнями безопасности в любом авто, где еду. И вот садишься в городскую маршрутку, а ремней там нет. Ну то есть вообще: поискал, руками пошарил — ничего похожего. Что делать, поднимать скандал? Люди как-то едут, все и всех устраивает, — отмечает собеседница.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко