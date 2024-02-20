«Маршрутчики жалуются на пассажиров, а как пристегнуться, если ремни срезаны?» 20.02.2024, 17:31

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Белоруска рассказала, что ездит на маршрутных такси в Минске.

20 февраля 2023 года, то есть ровно год назад, на 9-м км автодороги Р69 (Смолевичи — Шацк) маршрутное такси столкнулось с груженным самосвалом, который выехал на полосу встречного движения из-за сломавшейся рессоры. В маршрутке находились 20 человек, 13 из них погибли, в том числе двое детей. После этой трагедии часто сообщалось о серьезных проверках в сфере автоперевозок. За нарушения даже стали применять временное изъятие транспортных средств. Но вопросы у тех, кто регулярно пользуется маршрутными такси, все еще остаются.

В редакцию Onlíner обратилась читательница.

— Я читала, что водители маршруток жалуются: пассажиры, дескать, не пристегиваются в дороге или отстегивают почему-то ремни безопасности, а водителей потом за это штрафуют, — говорит она. — Что ж, у меня, к сожалению, совсем другой опыт. Я бы и рада пристегнуться, вот только очень часто нет никакой возможности это сделать.

Девушка рассказала, что ездит на маршрутных такси в Минске. Не слишком часто, скорее, время от времени.

— Может быть, у меня странные запросы, или я не привыкла к тому, как все устроено в этом виде транспорта. Но все слышали про аварию под Смолевичами. Кроме того, я в целом привыкла пользоваться ремнями безопасности в любом авто, где еду. И вот садишься в городскую маршрутку, а ремней там нет. Ну то есть вообще: поискал, руками пошарил — ничего похожего. Что делать, поднимать скандал? Люди как-то едут, все и всех устраивает, — отмечает собеседница.