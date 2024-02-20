Россияне пошли на штурм украинских позиций в Ласточкино 20.02.2024, 17:37

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Но понесли потери и отступили.

Российские оккупационные войска во вторник, 20 февраля, пытались штурмовать украинские позиции в Ласточкино Донецкой области. Путинская армия наступала колонной, однако понесла потери и отошла.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на экспертов DeepState. Сегодня российские оккупанты хотели атаковать позиции 225 ОШБ силами 6 БМП и 1 танка.

«На одной из коробок была разбежавшаяся пехота, но была почти вся уничтожена сбросами», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что все остальные вражеские БМП взорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел убежать.

Кроме того, перед этим еще предпринималась попытка разведки противника в составе 8 человек. Все эти захватчики также были ликвидированы.

А ночью два оккупанта пробрались в деревню, однако эта акция для них, как и для предыдущих, закончилась неудачно.