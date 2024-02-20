закрыть
20 февраля 2024, вторник, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Компания Маска заключила секретный контракт с США на 1,8 миллиарда долларов

5
  • 20.02.2024, 17:44
WSJ: Компания Маска заключила секретный контракт с США на 1,8 миллиарда долларов

Компания SpaceX углубляет свои связи с военными службами.

Компания SpaceX под руководством Илона Маска в 2021 году заключила секретный контракт с правительством США на 1,8 миллиарда долларов. 

Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания углубляет свои связи с разведывательными и военными службами США. SpaceX выиграла по крайней мере один крупный секретный контракт и расширила секретную спутниковую программу под названием Starshield для клиентов, занимающихся национальной безопасностью.  

Компания ожидает, что средства от контракта станут важной частью доходов SpaceX в ближайшие годы. При этом имя государственного заказчика не разглашается.

В издании отмечают, что размер и секретность сделки иллюстрируют растущую взаимозависимость между SpaceX - доминирующей силой в космической отрасли - и учреждением национальной безопасности.

Отмечается, что в августе прошлого года подразделение SpaceX Starshield, которое было создано для правительственных клиентов, получило награду в размере 70 миллионов долларов от военных за предоставление коммуникационных услуг десяткам партнеров Пентагона. Однако подразделение в основном действовало вне поля зрения общественности.

На обнародованной в конце 2022 года веб-странице SpaceX описал Starshield как подразделение, которое способно предоставлять спутникам безопасную связь, собирать данные о Земле, держать датчики или другие инструменты наблюдения для правительства во время пребывания на орбите.

В онлайн-объявлениях о работе в Starshield искали людей со сверхсекретными допусками, а также с опытом работы с Министерством обороны и разведкой. 

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко