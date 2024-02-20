WSJ: Компания Маска заключила секретный контракт с США на 1,8 миллиарда долларов 5 20.02.2024, 17:44

Компания SpaceX углубляет свои связи с военными службами.

Компания SpaceX под руководством Илона Маска в 2021 году заключила секретный контракт с правительством США на 1,8 миллиарда долларов.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания углубляет свои связи с разведывательными и военными службами США. SpaceX выиграла по крайней мере один крупный секретный контракт и расширила секретную спутниковую программу под названием Starshield для клиентов, занимающихся национальной безопасностью.

Компания ожидает, что средства от контракта станут важной частью доходов SpaceX в ближайшие годы. При этом имя государственного заказчика не разглашается.

В издании отмечают, что размер и секретность сделки иллюстрируют растущую взаимозависимость между SpaceX - доминирующей силой в космической отрасли - и учреждением национальной безопасности.

Отмечается, что в августе прошлого года подразделение SpaceX Starshield, которое было создано для правительственных клиентов, получило награду в размере 70 миллионов долларов от военных за предоставление коммуникационных услуг десяткам партнеров Пентагона. Однако подразделение в основном действовало вне поля зрения общественности.

На обнародованной в конце 2022 года веб-странице SpaceX описал Starshield как подразделение, которое способно предоставлять спутникам безопасную связь, собирать данные о Земле, держать датчики или другие инструменты наблюдения для правительства во время пребывания на орбите.

В онлайн-объявлениях о работе в Starshield искали людей со сверхсекретными допусками, а также с опытом работы с Министерством обороны и разведкой.