Что известно о дронах SkyRanger R70, которые Украина получит от Канады 20.02.2024, 18:08

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Они полностью автономны.

Украина получит от Канады более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в войне с Российской Федерацией. Чем уникальны эти беспилотники и каковы их преимущества в использовании на фронте, рассказывает РБК-Украина.

Назначение дронов

С самого начала SkyRanger R70 разрабатывался для наблюдения и сбора разведывательной информации. Однако они также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов. Как отметило канадское правительство, этот беспилотник является одним из лучших в мире.

- Эти дроны имеют решающее значение для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов, - говорится в сообщении канадского правительства.

Его поставки в Украину должны начаться уже весной.

Дроны были приобретены у компании Teledyne FLIR на сумму более 70,36 млн долларов США. При этом в контракте предусмотрено также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию дронов.

Стоимость одного такого беспилотника ориентировочно 87,5 тысячи долларов. При этом такая сумма это не цена за сам дрон, а цена за полезную нагрузку, а также программные возможности.

Оснащение SkyRanger R70

SkyRanger R70 – это многоцелевой беспилотный комплекс, который был разработан компанией Teledyne FLIR.

Он состоит из мультимоторного беспилотника вертикального взлета и посадки, которые могут выполнять разведывательные и логистические функции. Кроме этого, он оснащен автономной навигационной системой. Это позволяет работать беспилотнику под ручным или автономным управлением без привязки к спутниковым сигналам.

Бортовой компьютер SkyRanger обладает искусственным интеллектом, который работает в реальном времени. Он способен автоматически захватывать цели на расстоянии до 5 км и идентифицировать до 10 движущихся объектов одновременно.

Четыре специальных камеры компьютерного зрения позволяют автономные операции и полеты в условиях отсутствия GPS.

Однако важнейшей его способностью является возможность распознавать транспортные средства, людей и другие источники тепла с большого расстояния, в любую погоду, и даже в темноте.

Характеристики SkyRanger R70

SkyRanger R70 создан из каркаса из углеродного волокна и магния. Дроны могут работать на высоте до 4500 метров над уровнем моря, выдерживают длительный ветер 65 км/ч, а также порывы до 90 км/ч.

Кроме того, они способны нести полезную нагрузку до 3,5 кг - радиостанции, наземные датчики, аптечки и т.д. Такая характеристика позволяет использовать дрон не только для разведки, но еще и как средство доставки грузов или для сброса боеприпасов.

Те дроны, которые будут доставлены в Украину, будут оснащены камерами с тепловизионным каналом для обнаружения теплоконтрастных целей и работы в темное время суток. Вероятно, речь идет об оптических станциях EO IR Mk II с тепловизионным и дневным каналами.