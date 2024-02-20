Рейс Минск - Дубай отложили почти на сутки из-за «технической неполадки» 20.02.2024, 18:12

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Пассажиры теряют дорогостоящие билеты.

Вылет рейса Минск — Дубай из минского аэропорта отложили почти на сутки, представители авиакомпании FlyDubai объяснили это техническими неполадками с бортом. Тем временем пассажиры жалуются, что из-за задержки не могут попасть на стыковочные рейсы и теряют дорогостоящие билеты, пишет zerkalo.io.

Вылет рейса FZ1634 Минск — Дубай (ОАЭ) из Национального аэропорта «Минск» отложили почти на сутки. Самолет авиакомпании FlyDubai должен быть вылететь из Минска в 13.55 20 февраля, однако отправление перенесли на 6.00 21 февраля.

В компании, представляющей FlyDubai в Беларуси, журналистам объяснили задержку «техническими неполадками» с бортом. На вопрос, получат ли не сумевшие улететь пассажиры компенсацию, там пока не смогли ответить.

Тем временем в соцсетях белорусы пишут, что из-за задержки вылета в Дубай опаздывают на стыковочные рейсы на другие направления и рискуют потерять дорогие билеты.

«У ребят там других билеты на Сейшелы по восемь тысяч долларов, и они не попадают на стыковку», — рассказал один пользователь в сторис в Instagram.

Другая девушка пожаловалась, что сайт Национального аэропорта «Минск» из-за границы не грузится и узнать там информацию о рейсе невозможно.

«Сказали вещи забирать и у***ть из аэропорта», — говорит она.

Отметим, на сайте Национального аэропорта «Минск» в любом случае нет данных, что рейс перенесен на утро 21 февраля: там указано время вылета 17.43 сегодняшнего дня.