Турция перекрыла почти половину поставок в Россию 1 20.02.2024, 19:05

Из-за угрозы санкций США.

Турция, которая стала одним из главных антисанкционных хабов России, снабжая экономику товарами вместо западных, резко сократила поставки в начале 2024 года. На фоне проблем с турецкими банками, которые стали массово блокировать платежи от российских компаний, экспорт из Турции в РФ в январе схлопнулся на 39%, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные таможенной статистики.

За первый месяц года турецкие компании поставили на российский рынок товаров на $631 млн против почти $1 млрд в январе-2023. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. «Экспорт машинного оборудования, в частности, прекратился — просто из-за сходства с военным оборудованием», — рассказал Reuters знакомый с ситуацией источник.

По итогам прошлого года Турция поставила в Россию товаров на рекордные $10,9 млрд — вдвое больше, чем до войны. Она также резко нарастила закупки российской нефти, которые составили 12 млн тонн в 2022 году и почти 9 млн — за январь–ноябрь прошлого.

Перебои в российско-турецких платежах начались после того, как 22 декабря президента США Байден подписал указ, согласно которому фирмы, помогающие России обходить санкции, рискуют потерять доступ к финансовой системе США. Финансовые учреждения, ведущие бизнес от имени тех, на кого распространяются американские санкции, находятся в зоне риска, говорилось в указе.

1 февраля Кремль сообщил, что ему известно об ужесточении турецкими банками правил работы с российскими клиентами из-за давления США и что он работает с Турцией над поиском решений. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала в пятницу, что во внешнеторговых операциях существуют дополнительные трудности.

Один из турецких банкиров рассказал Reuters, что банки чрезвычайно тщательно соблюдают процедуры в том, что касается санкций, и отделы, занимающиеся соблюдением нормативных требований, внимательно проверяют все транзакции. Проблемы затронули даже российских нефтяников, которые, по словам источника Reuters, около трех недель не могут получить от Турции деньги за проданые баррели. Переговоры с Анкарой пока результата не дали: проблема сохраняется и является «очень серьезной», заявил в воскресенье посол РФ в Турции Алексей Ерхов.