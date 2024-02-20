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Украинец и белоруска хотели вывести ребенка из белорусского гражданства, но не смогли

  • 20.02.2024, 19:08
Украинец и белоруска хотели вывести ребенка из белорусского гражданства, но не смогли

Власти нашли удивительный повод для отказа.

В Кобрине несовершеннолетний, сын украинца и белоруски, получил украинское гражданство и собирался отказаться от белорусского — родители подали соответствующее заявление в РОВД (это вполне рядовая процедура). Внезапно им отказали, потому что подросток… не отслужил в армии. Родители пошли в суд. Итоги этой абсурдной истории «Зеркало» узнало из опубликованного судебного решения.

Мальчик родился в Кобрине в семье белоруски и гражданина Украины. Его отец больше 20 лет назад получил постоянный вид на жительство в Беларуси и женился на местной девушке, семья осталась в Кобринском районе. Сейчас Ярославу (имя вымышлено) 16 или 17 лет, он получает профессию в местном колледже либо лицее.

В 2023 году подросток получил украинское гражданство (такое право он имел по рождению как сын украинца), и семья решила, что от белорусского паспорта он откажется. Мать и отец Ярослава 23 сентября написали в РОВД заявление на регистрацию утраты ребенком гражданства Республики Беларусь, приложили нотариально заверенное согласие сына.

Это обычная процедура: согласно ст. 19 закона «О гражданстве», гражданство Беларуси «утрачивается <…> по заявлению родителей в отношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь».

Согласно ст. 20 того же закона, отказать в прекращении гражданства в таком случае могут лишь по трем причинам:

желающий выйти из гражданства является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу о преступлении, совершенном на территории Беларуси, или осужден белорусским судом и не отбыл наказание;

он имеет «задолженность по налогам или другие неисполненные обязательства перед Республикой Беларусь, местными властями, юридическими и физическими лицами»;

он не имеет другого гражданства или гарантий его приобретения.

Получив заявление, РОВД был обязан проверить, нет ли оснований для отказа подростку. Милиция направила запросы в различные органы и службы. Среди них был и военный комиссариат Кобринского и Жабинковского районов.

Еще не вырос, но уже должен

Спустя два месяца после заявления, 22 ноября, в РОВД выносят решение отказать родителям Ярослава в регистрации утраты гражданства Беларуси ее сыном в связи с «наличием у него неисполненного обязательства перед Республикой Беларусь».

Какие неисполненные обязательства могли быть у несовершеннолетнего подростка? В милиции матери сказали, что проблема была в военкомате. Это он отказался согласовать выход парня из гражданства.

В дальнейшем женщина выяснила, что еще 27 октября военкомат вынес решение об отказе в выдаче справки о согласии на выход Ярослава из гражданства. В обосновании была ссылка на процитированную выше статью 20 закона «О гражданстве» и на статью 57 Конституции, где говорится: «Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина».

Таким образом, «неисполненным обязательством» оказалась защита страны. Подростку не дали отказаться от гражданства, потому что он не отслужил в армии — хотя он еще и не должен был служить, так как не достиг 18 лет.

Обязанность не равно обязательство

Родители подали жалобу в военкомат Брестской области, но 19 декабря им пришел отказ и оттуда. Тогда Ярослав и его мать подали иск в суд с требованием признать решение РОВД неправомерным и ущемляющим права мальчика, зарегистрировать утрату гражданства и взыскать с ОВД все судебные расходы.

Мать и адвокат утверждали, что решение со ссылкой на закон «О гражданстве» и Конституцию является необоснованным и вообще справка из военкомата отсутствует в списке документов для выхода из гражданства в случае несовершеннолетних, то есть согласия военных не должны были запрашивать.

Основным аргументом семьи было то, что в статье 20 закона «О гражданстве» ничего не говорится о том, что отказать в выходе из гражданства можно, если человек не отслужил в армии, — там говорится только о «неисполненных обязательствах». Но обязательство и обязанность — это не одно и то же в правовом смысле, доказывали истцы. Обязательство — это, в соответствии со статьей 288 Гражданского кодекса, то, что возникает в силу договора или вследствие причинения вреда, необоснованного обогащения и «из иных оснований, указанных в актах законодательства». Например, денежный долг — это обязательство. То есть для возникновения обязательства нужны какие-то действия человека, события, условия.

При этом служба в армии и защита страны в Конституции и законодательстве называются именно «обязанностью». «Профильный» закон также носит название «О воинской обязанности и воинской службе» — не «о воинском обязательстве».

В РОВД с доводами семьи были не согласны и требовали отказать им в иске. А какого мнения был суд?

Мал призывник, да дорог

Несмотря на абсурдность ситуации — подростка фактически обвиняют в неисполнении долга, который для него, в силу возраста, еще не не настал — суд не защитил права мальчика, а встал на сторону властей. Обоснование оказалось довольно «топорным».

Все аргументы семьи о том, что обязательства и обязанность — разные вещи и воинская обязанность к обязательствам не имеет никакого отношения, суд фактически проигнорировал — назвал необоснованными, но не обосновал обратного. При этом сослался, как и военкомат, попросту на Конституцию:

«Ссылка заявителя на положения ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь, определяющей понятие обязательства и основания его возникновения, не является правовым основанием для удовлетворения жалобы, поскольку в силу ст. 57 Конституции Республики Беларусь Ш., являясь призывником, обязан исполнить перед Республикой Беларусь воинскую обязанность, которой корреспондирует право Республики Беларусь в лице военного комиссариата требовать от него ее исполнения».

Как видно, суд трактует Основной закон очень вольно — фактически приписывает ему слова про призывника, которых там нет. В Конституции не указано, с какого момента у гражданина возникает воинская обязанность, но, как известно, служить должны те, кому исполнилось 18 лет. Суд же, по сути, утверждает, что воинская обязанность возникает вместе с получением статуса призывника.

А статус призывника белорусские мальчики обретают уже в 16 лет — именно в этом возрасте производится их первоначальный прием на воинский учет и приписка к призывным участкам (возраст планируют поднять на год — законопроект об этом рассматривается в парламенте).

На этом суд и построил свою аргументацию: раз Ярославу уже больше 16 лет и он является призывником, приписан к участку, значит, на нем уже «висит» воинская обязанность. Которую он уже заранее «не исполнил» — и неважно, что еще не должен был исполнять в силу несовершеннолетнего возраста.

«Военным комиссариатом принято административное решение об отказе <…>, поскольку Ш. имеет неисполненную воинскую обязанность и не имеет оснований для освобождения от воинской службы», — говорится в решении.

Элегантное законодательство

Цитируя законы в подтверждение своей позиции, суд продолжал игнорировать тот факт, что в них идет речь о воинской «обязанности», а выходу из гражданства мешают «обязательства». А также то, что в законодательстве по вопросам утраты гражданства в отношении несовершеннолетних, на которые он ссылается, никакой речи о воинской службе и справках из военкомата не идет. Да и в отношении взрослых тоже.

Решение суда оказалось построено попросту на таком «важнейшем» правовом акте, как Перечень административных процедур. Этот перечень утвердил Лукашенко в 2010 году. В нем среди справок, которые выдают военкоматы, имеется пункт 20.5: «Выдача справки призывнику о согласии на оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и на выход из гражданства Республики Беларусь». Выходит, что вот так — не на уровне основных законов, а введением пункта в перечень процедур — было закреплено, что призывникам, желающим уехать на ПМЖ за границу или выйти из гражданства, нужно получить согласие военкомата.

«Поскольку Ш. является призывником, РОВД при рассмотрении заявления о регистрации утраты им гражданства Республики Беларусь правомерно в соответствии с п. 20.5 Перечня административных процедур была истребована справка о согласии военного комиссариата, который, в свою очередь, также обоснованно принял и рассмотрел заявление Ш. об осуществлении вышеназванной административной процедуры», — говорится в мотивировке решения Брестского областного суда.

Семье было отказано в удовлетворении жалобы. Похоже, пока Ярослав не отслужит в армии или не будет снят с воинского учета, перестать быть гражданином Республики Беларусь ему не удастся.

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