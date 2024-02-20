ВСУ показали, как уничтожают оккупантов и их технику на Донецком направлении 20.02.2024, 19:11

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Воины Сил специальных операций отработали по колонне оккупантов на Донецком направлении, в результате чего была уничтожена техника и личный состав врага.

Об этом сообщает Telegram ССО.

«Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают уничтожать противника на Донецком направлении, в том числе с помощью FPV-дронов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в своем районе ответственности экипаж БПАК обнаружил движение вражеской техники. Проведя доразведку объектов, операторы ССО нанесли по ней удар FPV-дронами.

В результате огневых поражений уничтожено:

БТР;

БМП;

инженерную технику;

повреждены две БМП.

Кроме этого, экипаж БПАК отработал по личному составу врага: четверо оккупантов уничтожены, еще один получил ранения.