Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-90 4 20.02.2024, 19:39

Видео.

Украинские пограничники ликвидировали российский танк Т-90, с помощью которого оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных возле Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На этом танке россияне пробовали штурмовать украинские позиции под Бахмутом.

«Совместными действиями Сил обороны Украины наступление захватчиков было остановлено», - подписано видео.

На опубликованных кадрах видно, что пограничники для уничтожения вражеской техники использовали дрон-камикадзе. Они точным ударом привели российскую технику в небоеспособное состояние.