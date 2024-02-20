Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-90

Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-904
- 20.02.2024, 19:39
Видео.
Украинские пограничники ликвидировали российский танк Т-90, с помощью которого оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных возле Бахмута.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
На этом танке россияне пробовали штурмовать украинские позиции под Бахмутом.
«Совместными действиями Сил обороны Украины наступление захватчиков было остановлено», - подписано видео.
На опубликованных кадрах видно, что пограничники для уничтожения вражеской техники использовали дрон-камикадзе. Они точным ударом привели российскую технику в небоеспособное состояние.