В Беларуси запретили одежду популярного европейского бренда 4 20.02.2024, 19:58

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Почему на этот раз.

Госстандарт признал опасными сразу несколько наименований одежды от популярного испанского бренда Mango и снял их с продажи. Под запрет попали не только взрослые, но и детские вещи — в основном из-за того, что не пропускают воздух или влагу.

Среди предметов женского гардероба, которые производит Mango, претензии у белорусских специалистов возникли к брюкам Lille и платью из кожзама Syrah. В обоих случаях воздухопроницаемость ткани была в десятки раз ниже нормы.

Еще больше Госстандарт забраковал детской одежды под торговой маркой Mango Kids. Опасными признали комбинезон, брюки (раз и два), леггинсы, платье, джемпер (раз, два, три) для девочек, а также джемпер. Все эти вещи практически не «дышат» либо не пропускают влагу, пояснили в ведомстве.

Товары запрещено ввозить в нашу страну и продавать до тех пор, пока производители и импортеры не устранят найденные нарушения.

Напомним, вещи от Mango и раньше попадали в черный список Госстандарта, так как не соответствовали требованиям по качеству. В прошлом году такое случалось с джинсами и детской одеждой испанского бренда, в начале нынешнего бан на продажу и ввоз в Беларусь настиг несколько предметов женского гардероба — опять же из-за недостаточной воздухопроницаемости.