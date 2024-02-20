ГУР Минобороны Украины официально получило нарукавный знак

ГУР Минобороны Украины официально получило нарукавный знак4
- 20.02.2024, 20:01
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Трезуб на черном фоне.
Министерство обороны Украины своим приказом утвердило нарукавную эмблему для форменной одежды военнослужащих Главного управления разведки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
На эмблеме изображен белый трезубец на черном фоне.
«Трезубцу предоставлен объем — его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства», — объяснили в украинской разведке.