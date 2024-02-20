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ГУР Минобороны Украины официально получило нарукавный знак

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  • 20.02.2024, 20:01
  • 3,412
ГУР Минобороны Украины официально получило нарукавный знак

Трезуб на черном фоне.

Министерство обороны Украины своим приказом утвердило нарукавную эмблему для форменной одежды военнослужащих Главного управления разведки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

На эмблеме изображен белый трезубец на черном фоне.

«Трезубцу предоставлен объем — его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства», — объяснили в украинской разведке.

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