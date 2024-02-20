Березовским мясокомбинатом теперь руководит Пиво 4 20.02.2024, 20:09

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Святослав Пиво

Прошлого директора задержал за взятки КГБ.

Генеральным директором ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» назначен Святослав Пиво. Об этом сообщило издание Bereza.by.

Кресло руководителя одного из крупнейших мясоперерабатывающих заводов освободилось после того, как сотрудники КГБ в ноябре прошлого года задержали тогдашнего гендиректора комбината Владимира Жуковича. Его подозревают в коррупции.

Святослав Пиво родом из Столинского района. Трудовой путь начинал с должности слесаря-ремонтника ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». С 2003 года работал слесарем-ремонтником, начальником участка по переработке сыворотки, ведущим инженером-механиком, главным инженером, директором СОАО «Беловежские сыры», с 2018-го — заместителем начальника мясокомбината, начальником мясокомбината ОАО «Беловежский», с 2021-го — заместителем генерального директора ГУ «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром», с 2023-го — первым заместителем генерального директора ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат».