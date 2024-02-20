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В «престижном поселке» под Минском продается дом «премиум-класса»

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  • 20.02.2024, 21:03
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В «престижном поселке» под Минском продается дом «премиум-класса»

Цена — почти полмиллиона долларов.

В поселке Шубники (Минский район) продается дом «премиум-класса», который «строился для себя по индивидуальному проекту». Цена — 1,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте агентства недвижимости «7 этажей».

Шубники находятся в 18 км от МКАД рядом с Заславлем. Поселок окружен лесом, рядом располагается водохранилище Крылово.

«Современная коттеджная застройка, респектабельные соседи», — отмечается в объявлении.

Владельцы «коттеджа премиум-класса» отметили, что возводили его для себя. Дом построен «по индивидуальному проекту с применением высококачественных импортных материалов» и полностью готов к проживанию.

Общая площадь коттеджа 155,8 квадратных метра. Фундамент — монолитный железобетонный с утеплением и гидроизоляцией. Кровля — немецкая керамическая черепица с утеплением.

«На первом этаже располагается просторная кухня с выходом на террасу, гостиная с камином из чугуна покрытого глазурью, отделка мрамором Forest Green, санузел, две спальни и входная зона с гардеробной», — указано в объявлении.

На втором этаже располагаются три спальни, большая гардеробная (с выходом на балкон) и санузел.

В «нагрузку» к коттеджу идут постройка под баню, гараж и земельный участок площадью в 15,02 сотки. На придомовой территории оборудована зона барбекю спортивная площадка для детей, проложен автополив для газона.

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