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Ученые: Коренные жители острова Пасхи могли изобрести собственное письмо без влияния европейцев

  • 20.02.2024, 21:21
Ученые: Коренные жители острова Пасхи могли изобрести собственное письмо без влияния европейцев

Их язык развивался без внешнего влияния.

Команда ученых из Италии и Германии проанализировала несколько табличек, найденных на острове Рапа-Нуи (известном как Пасхи), и обнаружила, что коренные жители могли изобрести свою систему письма без влияния европейцев, пишет Ancient Origins.

В 1864 году исследователи обнаружили 27 табличек с надписями. В течение этого времени ученые задавали вопрос, имело ли их письмо действительно древнее происхождение и предшествовало приходу первых европейских колонизаторов в начале XVIII века.

Ведь если бы письменный язык Рапа-Нуи, получивший название ронго-ронго, развивался независимо от европейского влияния, он представлял бы редкий пример чистого языка, созданного в исторические времена.

В надежде найти ответы команда ученых из Италии и Германии провела радиоуглеродное исследование четырех дощечек с острова Пасхи. Результаты анализа подтвердили доевропейское происхождение письменности острова. Одна из табличек датируется XV веком (где-то между 1493 и 1509 годами), в то время как другие три — XIX веком.

Также удалось обнаружить, что деревья, чья древесина использована для старейшей таблички, растут только на юго-востоке Африки. По словам исследователей, эту древесину использовали для изготовления корабельных мачт со времен Средневековья, поэтому ее могло вынести на берег после кораблекрушения.

В то же время исследователи отмечают, что хотя сама табличка датируется XV веком, это не значит, что и саму надпись сделали тогда же. Поскольку древесины на острове было мало, ее часто использовали повторно. Именно эта табличка имеет насечки на боках, то есть, вероятно, ее еще когда-то использовали как катушку для сматывания шнура.

«Если исключительный возраст Таблички D указывает на то, что местное население Рапа-Нуи могло изобрести письменность без влияния или участия внешних агентов, то ронго-ронго может представлять одно из немногих независимых изобретений письменности в истории человечества, добавляя слой сложности к рассказу о культурном и историческом развитии жителей Рапа-Нуи», — говорят ученые.

Примечательно, что изящные и сложные глифы, которые использовались в качестве букв в письменном языке Рапа-Нуи, совсем не похожи на европейские буквы. «Исторически говоря, если вы заимствуете систему письма, то вы храните ее как можно ближе к оригиналу», — добавила автор исследования Сильвия Феррара, филолог из Болонского университета.

Знаки ронго-ронго — это разные изображения, такие как человеческие позы, части тела, животные, растения, инструменты, небесные тела и т.д.

Остров Рапа-Нуи расположен в отдаленном месте в Тихом океане, примерно в 3800 километрах от побережья Чили. Его площадь составляет всего 164 квадратных километра.

Остров больше всего известен своими массивными и загадочными мегалитическими каменными головами, созданными коренными жителями Рапа-Нуи между 1400 и 1650 годами нашей эры. Это совпадает с периодом времени, когда сделали надпись на древнейшей табличке. Вероятно, на ней говорилось о строительстве и размещении этих священных статуй.

Надписи на 27 деревянных табличках могли бы ответить на многие вопросы о культуре и обществе коренных людей. Но по состоянию на сегодня сложная письменность ронго-ронго остается нерасшифрованной. Поскольку на свете не осталось коренных жителей, которые могли бы помочь с переводом, а сами знаки не похожи ни на одну другую языковую систему.

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