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Умеров и Сырский обсудили с Остином ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  • 20.02.2024, 22:02
Умеров и Сырский обсудили с Остином ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Подробности.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом Умеров написал в своем Twitter.

По словам Умерова, во время разговора с Остином была обсуждена текущая динамика на фронте. Кроме того, было обсуждено общее понимание ситуации и план действий.

«В центре внимания также были поставки боеприпасов. Работа над неотложными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG. Поблагодарил секретаря Остина за его руководство», - написал Умеров.

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